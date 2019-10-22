Украина Украинских бизнесменов обяжут по-новому принимать банковские карты

2019-10-22 16:30 216

 

Терминалы для безналичной оплаты могут устанавливать не все

В Украине наблюдается в торговых точках дефицит терминалов для совершения оплаты банковской картой. Правительство решило эту ситуацию. Предпринимателей осовбодят от обязательной установки банковских терминалов для приема карточек (POS), взамен потребовать, чтобы они принимали оплату от людей любыми другими способами – онлайн, при помощи QR-кода и т.д. Минэкономразвития подготовило соответствующее постановление, пишет UBR.ua.
Кому можно не принимать карты

Терминалы для безналичной оплаты могут устанавливать не все. Исключением стали мелкие торговцы, которые продают товары стоимостью не дороже 850 грн за единицу. Они могут вообще не принимать банковские карты.
Условия и сроки

До 1 января 2020-го POS-терминалы должны установить торговцы бытовой техникой и электроникой, подакцизными товарами, ювелиры, аптеки, медицинские клиники, туроператоры, рестораторы и отельеры.
До 1 июля 2020-го: продавцы автомобилей, запчастей к ним, СТО, почтовые операторы, перевозчики (включая ж/д, автобусы, катера и т.д.), фитнес-центры, театралы, больницы и страховщики.
До 1 января 2021 года – все остальные розничные торговцы товарами и услугами, за вышеупомянутым исключением.

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