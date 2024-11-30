Политика До 187 000 гривен: раскрыты реальные пенсии украинских чиновников и судей

2024-11-30 10:30

В Украине планируют существенно изменить систему специальных пенсий с 2025 года. В Верховную Раду внесены два законопроекта, которые могут значительно повлиять на пенсионное обеспечение судей, прокуроров, военнослужащих и других категорий госслужащих.

По информации журналиста-эксперта по пенсионному делу Сергея Коробкина, озвученной 25 ноября 2024 года, сейчас пенсии судей в среднем достигают более 100 000 гривен, а прокуроров – около 23 000 гривен.

"В прошлом году средняя пенсия судей выросла на около 6 000 грн, то есть была 100 000, стала 106 000", – отмечает Коробкин.

Законопроект №12165 предлагает установить единые условия перерасчета пенсий независимо от закона, по которому они начисляются. Для военных планируется отменить автоматический перерасчет пенсий при повышении денежного обеспечения действующим военнослужащим, заменив его обычной индексацией.

Второй законопроект №12209 касается изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры. Согласно документу, прокурорам с инвалидностью 1-й или 2-й группы предлагается назначать пенсии на общих основаниях вместо специальных норм.

Эксперт приводит показательные примеры текущих пенсионных выплат действующим чиновникам. Так, первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк получает пенсию более 45 000 гривен в месяц, а народный депутат Василий Нимченко – 187 000 гривен, поскольку ранее был судьей Конституционного Суда.