ВОЙНА В Украине В Украине будут по-новому открывать и закрывать банковские счета

2024-11-25 20:48

Теперь разрешается использование квалифицированной электронной подписи и других цифровых аналогов.

В Украине обновили правила, касающиеся открытия и закрытия счетов в банках и небанковских учреждениях.

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка №135 19 ноября.

Теперь для выполнения этих операций больше не нужно ставить собственноручную подпись. Вместо этого клиенты могут воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) или ее аналогами.

Такое решение объясняется приведением законодательства Украины в соответствие с нормами об электронных доверительных услугах, а также необходимостью урегулирования отдельных аспектов функционирования платежного рынка.

Национальный банк расширил возможности небанковских поставщиков платежных услуг. Теперь они смогут открывать платежные счета другим небанковским участникам рынка исключительно для выполнения платежных операций с использованием собственных средств.

Также клиенты таких организаций освободили от необходимости лично подписывать документы на открытие или закрытие счетов. Вместо этого они или их законные представители могут использовать:

квалифицированную электронную подпись

цифровую собственноручную подпись

усовершенствованную электронную подпись с квалифицированным сертификатом

другую электронную подпись, использование которой определено договором с поставщиком платежных услуг

"Это позволяет физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных препятствий при использовании счета", — пояснили в ведомстве.

Напомним, Национальный банк Украины откорректировал действующие валютные ограничения для бизнеса, в то же время регулятор ввел новые ограничения, хотя и совершил определенные уступки.