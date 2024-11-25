ВОЙНА В Украине В Украине будут по-новому открывать и закрывать банковские счета

2024-11-25 20:48

 

Теперь разрешается использование квалифицированной электронной подписи и других цифровых аналогов.

В Украине обновили правила, касающиеся открытия и закрытия счетов в банках и небанковских учреждениях.

Об этом говорится в постановлении правления Национального банка №135 19 ноября.

Теперь для выполнения этих операций больше не нужно ставить собственноручную подпись. Вместо этого клиенты могут воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) или ее аналогами.

Такое решение объясняется приведением законодательства Украины в соответствие с нормами об электронных доверительных услугах, а также необходимостью урегулирования отдельных аспектов функционирования платежного рынка.

Национальный банк расширил возможности небанковских поставщиков платежных услуг. Теперь они смогут открывать платежные счета другим небанковским участникам рынка исключительно для выполнения платежных операций с использованием собственных средств.

Также клиенты таких организаций освободили от необходимости лично подписывать документы на открытие или закрытие счетов. Вместо этого они или их законные представители могут использовать:

  • квалифицированную электронную подпись
  • цифровую собственноручную подпись
  • усовершенствованную электронную подпись с квалифицированным сертификатом
  • другую электронную подпись, использование которой определено договором с поставщиком платежных услуг

"Это позволяет физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных препятствий при использовании счета", — пояснили в ведомстве.

Напомним, Национальный банк Украины откорректировал действующие валютные ограничения для бизнеса, в то же время регулятор ввел новые ограничения, хотя и совершил определенные уступки.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Европе возобновились секретные дискуссии об отправке войск в Украину, - Le Monde

2024-11-25 16:05

Западные СМИ выяснили, что Германия передала Украине лишь 26 из 400 обещанных обещанных БМП

2024-11-25 15:39

У Трампа заговорили о соглашении с Украиной о редких полезных ископаемых на триллионы долларов

2024-11-25 08:23

Сикорский сказал, когда закончится война в Украине

2024-11-24 11:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине будут по-новому открывать и закрывать банковские счета

2024-11-25 20:48

Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб

2024-11-25 19:15

Новые правила бронирования: что изменится с 1 декабря

2024-11-25 16:48

Западные СМИ выяснили, что Германия передала Украине лишь 26 из 400 обещанных обещанных БМП

2024-11-25 15:39
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине будут по-новому открывать и закрывать банковские счета 2024-11-25 20:48
Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб 2024-11-25 19:15
Новые правила бронирования: что изменится с 1 декабря 2024-11-25 16:48
Западные СМИ выяснили, что Германия передала Украине лишь 26 из 400 обещанных обещанных БМП 2024-11-25 15:39