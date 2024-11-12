ВОЙНА В Украине Сразу восемь украинских производителей представили уникальные аналоги дрона Mavic

2024-11-12 15:37

Сразу восемь украинских производителей представили на одном из полигонов уникальные БПЛА для разведки и корректировки, являющиеся первыми аналогами самого распространенного на фронте китайского дрона Mavic. Презентацию организовало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с участием производителей дронов.



Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин подчеркнул, что представленные дроны являются первыми украинскими разработками, независимыми от зарубежных поставок.



По его словам, стоит задача организовать полный замкнутый цикл, удешевление производства и снабжение дронов в достаточном количестве.



Представители одной из компаний-производителей утверждают, что их боевая разработка превосходит гражданский Mavic и ее будет легко изучить операторам китайского дрона.



Отечественные разработчики убеждены, что у Украины есть все возможности для производства собственных дронов, которые не только не уступают, но даже превышают технические характеристики зарубежных аналогов.



Представленный во время мероприятия один из отечественных дронов имеет общий запас хода более 40 км, рабочую высоту 350 м, 30-кратный оптический зум, находится в воздухе около часа, противостоит РЭБ-подавлением и является ретранслятором для другой техники, но цена такого изделия остается высокой, отметил представитель еще одной компании-производителя.



В Минстратегпроме обещают масштабировать производство дронов для уменьшения их цены, взаимодействуя с другими силовыми ведомствами.



Украинские дроны во время мероприятия провели демонстрационные полеты и выполнили учебные задания в условиях полигона.