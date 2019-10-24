Украина КАРТА Ситуация на Донбассе накаляется - сепаратисты пустили в ход тяжелую артиллерию

2019-10-24 09:41 162

Минувшие сутки на Донбассе снова прошли под грохот тяжелых орудий. Сепаратисты 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр ООС, террористы стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного, Пищевика, Песков, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Зайцевого, Южного.

"Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.