Мир В Германии прошли массовые аресты сепаратистов, готовивших отделение Саксонии

2024-11-06 12:30

Генпрокуратура ФРГ выдала ордеры на арест восьми членов правоэкстремистской террористической группировки Саксонские сепаратисты, готовивших отделение Саксонии от Германии. Об этом сообщает BILD на своем Telegram-канале.

Группировка была основана не позднее ноября 2020 года и состояла из 15-20 человек. Их идеология характеризуется расистскими, антисемитскими и отчасти апокалиптическими идеями.

"Ее члены исповедуют глубочайшее неприятие основного, свободного, демократического строя Федеративной Республики Германия. Они считают, что Германия находится на грани краха и что государственный и социальный коллапс состоится в день X", - рассказали в Генпрокуратуре.

В этот день X группировка планировала захватить территории в Саксонии, а возможно, даже других восточногерманских землях силой оружия. Там предполагалось создание государства по принципам национал-социализма.

Саксонские сепаратисты не исключали этнических чисток и заранее тренировались использовать огнестрельное оружие.

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