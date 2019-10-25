Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба

2019-10-25 12:16 147

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 25 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 15 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ; в Верхнеторецке - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

В секторе оперативно-тактической группировки Север противник совершил 10 обстрелов: пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцевого - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и гранатометов.