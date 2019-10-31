Детали Нардеп: В Киеве новый «решала» – Комарницкий, за которым стоят Ермак и Палатный

2019-10-31 17:48 345

 

Народный депутат и журналист-расследователь Александр Дубинский заявил, что в Киеве обосновался новый-старый «решала» – главный коррупционер эпохи Черновецкого Денис Комарницкий. По информации СМИ и источников, за ним стоят советник президента, в прошлом известный «мафовик» Андрей Ермак, а также близкий друг мэра столицы Виталия Кличко Артур Палатный.

 

«Обратите внимание, как стихла вдруг информационная кампания вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Мы же с вами буквально месяц-два назад обсуждали, что товарищ боксер берет перчатки, снимает с гвоздика, и идет из кабинета мэра. Обсуждали коррупционные схемы его окружения, Микитась в СИЗО, Микитась украл столько-то. С Шулявского моста украли 40 тонн металла и увезли их на стройку «Укрбуда». Столар со всеми его схемами. Вот эта раздача земель, кража денег на метро, на всем остальном – мы это с вами системно обсуждали. Вопрос по Кличко обратите внимание – кончился», – подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что власть обещала «убрать» Кличко от руководства Киевом, но этого не сделала.

«Для меня это дикая загадка. С таким накалом прийти к власти, как пришли, и так пукнуть в лужу по поводу Киевской городской администрации с разворованным Киевом, это нужно уметь. Но ведь уже все было – испугавшийся Кличко со своим окружением. Якобы уже было постановление на выходе об обысках в КГГА. Закон «О столице» принят в первом чтении. Все готово», – возмутился нардеп.

Дубинский уверен, что на развитие событий повлияли некие договоренности в высших кругах власти.

«У меня один вопрос – кто взял деньги за то, чтобы оставить Кличко? Ну и еще вопрос – кто такой Денис Комарницкий (экс-глава фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете, – ред.), который сейчас появился в Киеве и рассказывает, что он «решала» от новой власти? Он сейчас обилечивает все коммунальные предприятия и бизнесменов. Лучше расскажите украинцам сами, а то это сделаю я», – резюмировал Александр Дубинский.

Напомним, что СМИ называют Дениса Комарницкого человеком в прошлом «МАФовика» Андрея Ермака, который сейчас занимает пост советника президента.

Также отметим, что, по данным источников, еще одним из кураторов Комарницкого является Артур Палатный – кум и друг детства Виталия Кличко, известный крышиванием борделей и наркоторговли.

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