Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленная сводка штаба

2019-11-01 11:43 141

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевое травмирование.

Как сообщает штаб ООС в Facebook, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг совершил семь обстрелов: вблизи Новогригорьевки и Невельского, неподалеку Камянки, трижды в районе Водяного, а также у Лебединского.

В секторе группировки Север противник произвел восемь обстрелов: неподалеку Светлодарска; дважды неподалеку Луганского, возле Новолуганського, вблизи Крымского, недалеко от Южного, возле Троицкого, вблизи Новотошковського – из минометов калибра 82 мм.