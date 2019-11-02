Детали Юрий Лавренюк может возглавить крупный инфраструктурный проект - СМИ

2019-11-02 20:10 498

 

Юрий Лавренюк, который недавно покинул пост заместителя министра инфраструктуры, в ближайшее время может стать одним из руководителей нового инфраструктурного проекта, который планируют запустить в Украине несколько крупных западных инвесторов.

По данным источников, новая компания может сосредоточиться, на развитии морского направления, в частности, портов, и уже имеет негласную поддержку со стороны новых властей. Юрий Лавренюк, который более трех лет проработал в Министерстве инфраструктуры, как сообщают источники, будет заниматься коммуникацией с государственными органами, а также развитием морских перевозок.

Напомним, недавно Юрий Лавренюк у себя на странице в Facebook сообщил, что завершает свою работу в Министерстве инфраструктуры.

«За три с половиной года в команде МИУ (Министерства инфраструктуры Украины, - Ред.) мы прошли большой, порой, сложный, но продуктивный путь. Моя команда не работала на публику или ради пиара, и много фундаментальных изменений останутся незаметными для рядового гражданина, но они стали фундаментальными в построении новой качественной инфраструктуры», - отметил он.

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