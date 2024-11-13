ВОЙНА В Украине Не только ТЦК: кто еще может вручать повестки

2024-11-13 20:48

 

Повестку может получить любой мужчина в возрасте 18-60 лет.

Повестки в ТЦК (территориальные центры комплектования) украинским мужчинам могут вручать не только представители военкомата.

Об этом в эфире "Киев 24" сообщила народный депутат Украины Юлия Яцик.

Она пояснила, что по закону это могут делать местные органы самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций.

В то же время Яцик подчеркнула, что в ТЦК служат люди, имеющие военную подготовку. Они тоже должны идти на фронт.

"Во время принудительной мобилизации в армию попадают бедные слои населения, которые просто не могут откупиться", — отметила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 октября во время телемарафона сообщил, что в Украине пока не предусмотрена мобилизация с 18 лет. Он также отметил, что международные партнеры хотят понижения мобилизационного возраста.

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