Украина Следователи назвали имя убийцы 5-летнего Кирилла

2019-11-05 17:30 93

Следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. Об этом стало известно из источников в правоохранительных органах.

Следует добавить, что оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли.

СМИ стало известно, что после получения результатов всех экспертиз, проведенных в рамках расследования, следователи пришли к выводу, что именно Приходько осуществил выстрел, который стал смертельным для ребенка.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлических банках из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, что был в соседнем дворе. Ребенок впоследствии умер в больнице. 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны.

Правоохранителям грозит пожизненное лишение свободы.