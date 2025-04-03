ВОЙНА В Украине Власти Польши подтвердили выдачу Украине подозреваемого в работе на врага

2025-04-03 08:26

Польские правоохранители действительно передали Украине ее гражданина, которого подозревают в работе на россию. Об этом заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк, сообщает PAP.

Вчера СБУ заявила, что Польша передала российского агента – "политэксперта" из медийного пула беглого олигарха, который в настоящее время находится на россии. По информации СМИ, речь идет о Кирилле Молчанове.

Комментируя эти сообщения, Семоняк сказал, что "это нормальная процедура и сотрудничество правовых государств".

"Подозреваемых в совершении преступлений, которых мы разыскиваем, депортируют в Польшу... И если у нас есть украинский гражданин, которого хочет Украина, мы депортируем его туда. Это нормальное сотрудничество правовых государств… Это рутина", – сказал Семоняк.

На его взгляд, переданного мужчину следует судить в Украине и там с ним "разберутся надлежащим образом".

"Украинцы помогают нам в различных вопросах. Мы помогаем украинцам. Это естественно в ситуации, когда общий враг", – резюмировал польский министр.