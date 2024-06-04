Спорт Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу

2024-06-04 20:04

Предстоящее континентальное первенство по футболу состоится летом 2024 года в Германии.

С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет финальный турнир Евро-2024 по футболу. Матчи континентального первенства будут принимать десять городов Германии.

На чемпионате Европы-2024 сыграют 24 национальные сборные. 20 путевок на ЧЕ получили обладатели первых двух мест каждой из десяти квалификационных групп. Еще три места на турнире разыграли в марте 2024 года в плей-офф, участником которого стала и сборная Украины.

В стыковых матчах за выход на Евро команда Сергея Реброва в полуфинале совершила камбэк и одолела сборную Боснии и Герцеговины, а в финале одержала волевую победу над Исландией.

Отметим, что сборная Германии на правах хозяйки турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Жеребьевка финального турнира Евро-2024 состоялась 2 декабря в немецком Гамбурге. Букмекеры оценили шансы команд выиграть континентальный турнир.

Главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы аналитики считают сборные Франции и Англии. Коэффициент на их победу в турнире составляет 4,50.

Далее в списке претендентов на выигрыш ЧЕ идет сборная Германии – 7,00. В топ-5 фаворитов Евро-2024 также попали Испания (8,00) и Португалия (9,00).

Сборная Украины в финальной стадии Евро-2024 сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии. На победу "сине-желтых" на турнире можно сделать ставку с коэффициентом 33,00.

Евро-2024 по футболу: коэффициенты букмекеров на победу в турнире

Франция – 4,50

Англия – 4,50

Германия – 7,00

Испания – 8,00

Португалия – 9,00

Италия – 17,00

Нидерланды – 17,00

Бельгия – 17,00

Дания – 30,00

Хорватия – 30,00

Украина – 33,00

Турция – 60,00

Швейцария – 67,00

Сербия – 67,00

Австрия – 70,00

Венгрия – 81,00

Шотландия – 81,00

Польша – 100,00

Чехия – 101,00

Румыния – 101,00

Словения – 201,00

Словакия – 201,00

Албания – 251,00

Грузия – 300,00