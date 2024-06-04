Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу

Предстоящее континентальное первенство по футболу состоится летом 2024 года в Германии.
С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет финальный турнир Евро-2024 по футболу. Матчи континентального первенства будут принимать десять городов Германии.
На чемпионате Европы-2024 сыграют 24 национальные сборные. 20 путевок на ЧЕ получили обладатели первых двух мест каждой из десяти квалификационных групп. Еще три места на турнире разыграли в марте 2024 года в плей-офф, участником которого стала и сборная Украины.
В стыковых матчах за выход на Евро команда Сергея Реброва в полуфинале совершила камбэк и одолела сборную Боснии и Герцеговины, а в финале одержала волевую победу над Исландией.
Отметим, что сборная Германии на правах хозяйки турнира без отбора попала на континентальное первенство.
Жеребьевка финального турнира Евро-2024 состоялась 2 декабря в немецком Гамбурге. Букмекеры оценили шансы команд выиграть континентальный турнир.
Главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы аналитики считают сборные Франции и Англии. Коэффициент на их победу в турнире составляет 4,50.
Далее в списке претендентов на выигрыш ЧЕ идет сборная Германии – 7,00. В топ-5 фаворитов Евро-2024 также попали Испания (8,00) и Португалия (9,00).
Сборная Украины в финальной стадии Евро-2024 сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии. На победу "сине-желтых" на турнире можно сделать ставку с коэффициентом 33,00.
Евро-2024 по футболу: коэффициенты букмекеров на победу в турнире
Франция – 4,50
Англия – 4,50
Германия – 7,00
Испания – 8,00
Португалия – 9,00
Италия – 17,00
Нидерланды – 17,00
Бельгия – 17,00
Дания – 30,00
Хорватия – 30,00
Украина – 33,00
Турция – 60,00
Швейцария – 67,00
Сербия – 67,00
Австрия – 70,00
Венгрия – 81,00
Шотландия – 81,00
Польша – 100,00
Чехия – 101,00
Румыния – 101,00
Словения – 201,00
Словакия – 201,00
Албания – 251,00
Грузия – 300,00