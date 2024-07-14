Мир Стало известно, кто покушался на Трампа: названо имя стрелка

2024-07-14 11:30

Покушение на экс-президента совершил 20-летний парень, сообщили в ФБР.

Республиканец, кандидат в президенты США и экс-глава Штатов Дональд Трамп пережил покушение во время выступления на предвыборном мероприятии. Стрелка ликвидировали правоохранители, по сведениям Федеральной службы безопасности, - это Томас Мэтью Крукс.

Злоумышленнику было 20-лет, он родом из города Бетел-Парк, который находится в Пенсильвании. Стрелка ликвидировали агенты Секретной службы, и ФБР не назвала его имя сразу, поскольку ожидала результатов ДНК, сообщает BBC News.

В Федеральной службе безопасности добавили, расследование стрельбы по-прежнему "активно и продолжается". Полевой офицер ФБР Кевин Ройек подтвердил во время пресс-конференции, что случившееся правоохранителия рассматривают как покушение на убийство.

Журналисты также узнали, что Крукс якобы накануне стрельбы записал видеообращение, в котором жестко высказался о республиканцах. "Меня зовут Томас Мэтью Крукс, я ненавижу республиканцев, я ненавижу Трампа...", - говорил "стрелок".

Позже появилась информация, что ролик уже после стрельбы опубликовал блогер из Х под ником jewgazing, который похож на стрелка. Публикацию быстро удалили.

В центре внимания Дональд Трамп - новости, которые сегодня стоит знать

В Пенсильвании на предвыборном митинге прозвучали выстрели во время выступления Дональда Трампа. Погиб один человек, к двое - получили ранения. Республиканец утверждал, что ему пуля пробила верхнюю часть правого уха. Стрелка ликвидировали.

Очевидцы говорили, что прозвучало пять выстрелов. По словам одного из свидетелей преступления, он видел, как подозрительная личность ползла на крыше здания, расположенного недалеко от сцены, и об этом рассказал правоохранителям.