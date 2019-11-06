Украина КАРТА Обострение в ООС: сепаратисты более получаса обстреливали поселок на Донбассе

2019-11-06 13:45 165

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, сегодня сепаратисты 35 минут обстреливали Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями оружия. 

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В секторе оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела: у Орехова - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Свободного - из АГСов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

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