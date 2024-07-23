ВОЙНА В Украине На Покровском направлении ВСУ сбили вражеский Су-25, который пытался ударить по нашим позициям

2024-07-23 14:32

Вражеский штурмовик Су-25 уничтожен в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) Хортица.

Отмечается, что сегодня на Покровском направлении наши военные сбили Су-25, который в паре с другим этого же типа пытался обстреливать позиции подразделений ВСУ.

"Стоит подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25. Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су -25. "Покровский треугольник" для российской авиации", – говорится в сообщении.