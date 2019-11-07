Украина КАРТА Ситуация в зоне ООС на Донбассе изменилась - много раненных

2019-11-07 11:40 255

За минувшие сутки сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня. НВФ обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, сутки четыре военных получили осколочные ранения.

В секторе оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили пять обстрелов: у Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север также зафиксировано пять вражеских обстрелов: неподалеку Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Зайцевого - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов; неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.