Украина КАРТА Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые

2019-11-08 10:13 51

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения. Кроме других запрещенных Минскими соглашениями видом оружия, враг применял также противотанковые управляемые ракеты.

В зоне ответственности группировки Восток сепаратисты совершили десять обстрелов: трижды у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами; три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Песков - из РПГ и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов; у Опытного - из СПГ; неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

Также десять вражеских обстрелов зафиксировано в секторе группировки Север: дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; два раза у Южного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Хутора Свободного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.