Украина КАРТА Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые

2019-11-08 10:13 51

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения. Кроме других запрещенных Минскими соглашениями видом оружия, враг применял также противотанковые управляемые ракеты.

В зоне ответственности группировки Восток сепаратисты совершили десять обстрелов: трижды у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ, автоматических гранатометов и противотанковыми управляемыми ракетами; три раза неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и БМП-2, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Песков - из РПГ и стрелкового оружия; вблизи Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов; у Опытного - из СПГ; неподалеку Красногоровки - из автоматических гранатометов.

Также десять вражеских обстрелов зафиксировано в секторе группировки Север: дважды вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; два раза у Южного - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды в районе Луганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических и станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Хутора Свободного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майорска - из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киев прибыла миссия НАТО - началась подготовка Украины к членству в Альянсе

2019-11-07 15:14 477

КАРТА Ситуация в зоне ООС на Донбассе изменилась - много раненных

2019-11-07 11:40 462

The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма

2019-11-06 21:00 600

КАРТА Обострение в ООС: сепаратисты более получаса обстреливали поселок на Донбассе

2019-11-06 13:45 546

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые

2019-11-08 10:13 51

Выпускникам украинских школ изменили правила сдачи ВНО - новые задания и время

2019-11-08 09:41 567

Украину завтра накроет плотный туман

2019-11-07 20:00 354

В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям

2019-11-07 17:30 453
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые 2019-11-08 10:13 51
Выпускникам украинских школ изменили правила сдачи ВНО - новые задания и время 2019-11-08 09:41 567
Украину завтра накроет плотный туман 2019-11-07 20:00 354
В СНБО подали идею: обучать школьников военным специальностям 2019-11-07 17:30 453

Лента

КАРТА 10:13 Обострение на Донбассе: сепаратисты применили управляемые ракеты, есть жертвы и раненые
09:41 Выпускникам украинских школ изменили правила сдачи ВНО - новые задания и время
09:12 У Гончарука пояснили, как проверяют желающих получить субсидию на услуги ЖКХ
видео 08:28 В Сеть попала скандальная переписка Геруса по закупке электричества в РФ
22:30 Зеленский высказался о разведении сил: можем себе позволить
22:00 Названы предотвращающие похмелье продукты
21:30 Меркель и Столтенберг ответили на слова Макрона
21:00 Польша в награду дала украинцу гражданство
20:30 Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска
20:00 Украину завтра накроет плотный туман