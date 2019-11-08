Украина Главного юрисконсульта НБУ поймали на вымогательстве $30 тыс за лицензию

2019-11-08 12:44 159

Столичные правоохранители разоблачили главного юрисконсульта Нацбанка и ее сообщника - злоумышленница через посредника требовала 30 тыс. долл. у представителя финансовой компании за выдачу лицензии. Задержание произошло после того, как ей передали 15 тыс. долл. 

"Задержали сотрудницу Нацбанка и ее посредника после 15 тыс. долл., это половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса относительно продления лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Обоих задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

В уголовном производстве, которое начато по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (подстрекательство к даче неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В НБУ уточнили, что женщина, о которой идет речь, - это Елена Паровая, и она не является работником структурного подразделения, отвечающего за сопровождение процесса выдачи лицензий на осуществление валютных операций. 

"Национальный банк пока не получил от правоохранительных органов детальной информации о задержании работницы, о котором сегодня вечером сообщено на сайте и на страницах в социальных сетях Национальной полиции города Киева и Прокуратуре города Киева. Мы выясняем обстоятельства задержания и после получения уточненной информации предоставим развернутый комментарий", - сообщается на странице НБУ в Facebook.

НБУ проведет внутреннюю проверку и готов содействовать проведению следственных действий и предоставлять информацию для расследования.

"Важные подробности данного инцидента - это, что задержание Елены Паровой произошло за неделю до ее последнего дня работы в Национальном банке. Данная сотрудница, которая временно занимала декретную должность, должна была быть уволена 15 ноября 2019 года в связи с выходом на работу основной работницы. Другая важная деталь - по информации Прокуратуры города Киева, работница НБУ "сама предложила свою помощь финансовому учреждению. Являются ли эти две детали совпадением? Надеемся, узнаем ответ из результатов внутреннего расследования и расследования правоохранительных органов", - отметили в НБУ.

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