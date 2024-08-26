Мир Илон Маск отреагировал на арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

2024-08-26 11:33

Владелец соцсети X Илон Маск осудил задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По мнению Маска, задержание стало рекламой первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.

"Посмотрите эту рекламу первой поправки. Она очень убедительна", – написал Маск в соцсети X.

Позже он добавил: "POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем".

Между тем, стоимость криптовалюты Дурова Toncoin, выплаты которой происходят в Telegram, упала более чем на 15% сразу после новости об его аресте, свидетельствуют данные Binance.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сразу же после ареста Дурова его криптовалюта Toncoin резко начала дешеветь

2024-08-26 08:23

Подмахнул другу: Маск провел соцопрос, в котором Трамп обошел Харрис с результатом 73,2% против 26,8%

2024-08-23 12:29

Маск четко дал понять Трампу, что в случае победы претендует на хорошую должность в Белом доме

2024-08-16 17:29

Маск опроверг данные о том, что ежемесячно передает 45 млн долларов на кампанию Трампа

2024-07-26 18:28

Еще новости в разделе "Мир"

Илон Маск отреагировал на арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

2024-08-26 11:33

Сразу же после ареста Дурова его криптовалюта Toncoin резко начала дешеветь

2024-08-26 08:23

фото В Воронежской области рф горит и детонирует склад боеприпасов

2024-08-24 09:30

Финляндия вводит беспрецедентно жесткие меры контроля вблизи границы со страной-террористом

2024-08-23 16:31
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Илон Маск отреагировал на арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова 2024-08-26 11:33
Сразу же после ареста Дурова его криптовалюта Toncoin резко начала дешеветь 2024-08-26 08:23
фото В Воронежской области рф горит и детонирует склад боеприпасов 2024-08-24 09:30
Финляндия вводит беспрецедентно жесткие меры контроля вблизи границы со страной-террористом 2024-08-23 16:31