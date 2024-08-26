Мир Илон Маск отреагировал на арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

2024-08-26 11:33

Владелец соцсети X Илон Маск осудил задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По мнению Маска, задержание стало рекламой первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.

"Посмотрите эту рекламу первой поправки. Она очень убедительна", – написал Маск в соцсети X.

Позже он добавил: "POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем".

Между тем, стоимость криптовалюты Дурова Toncoin, выплаты которой происходят в Telegram, упала более чем на 15% сразу после новости об его аресте, свидетельствуют данные Binance.