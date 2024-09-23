ВОЙНА В Украине Имеют ли право ТЦК задерживать людей на улицах: объяснение юриста

2024-09-23 19:15



В Украине группы оповещения ТЦК имеют право только проверять документы военнообязанных.

С усилением мобилизации в Украине участились случаи задержания военнообязанных представителями ТЦК прямо на улицах – оттуда их везут на прохождение ВЛК и мобилизуют.

Юристка Арина Швец объяснила изданию Новости.LIVE, почему ТЦК не имеют права задерживать людей.

Задержание группой оповещения ТЦК законно только в том случае, если такое задержание осуществляет работник полиции. Кроме этого, должны быть основания, отмечает Швец.

"Допустим, у вас нет военно-учетного документа. Также, если вам вручали повестку, а вы от нее отказались, вас могут задержать. Или вы отказались проследить в ТЦК, у вас были обнаружены какие-то нарушения, например, несовпадение данных в "Резерв+" или вы находитесь в розыске", — говорит Швец.

По словам юриста, такое задержание может производить только работник полиции — именно он должен составить протокол об административном задержании.

"Вы должны понимать, что вы имеете право на адвоката, право не давать объяснения, и опять же понимать, что если нет протокола об административном задержании, вы не считаетесь задержанным лицом", — подчеркнула юрист.

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что только фото- и видеофиксация могут подтвердить незаконность действий представителей ТЦК. Он пояснил, что, хотя сотрудники ТЦК имеют право проверять документы военнообязанных в общественных местах, они не могут принудительно доставлять мужчин в территориальный центр комплектования. Симутин также рассказал, разрешено ли снимать подобные действия на камеру.