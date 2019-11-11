Детали Вороненко: Если бы хоть 10% слухов о Ериняке были правдой – ему бы дали пожизненное

2019-11-11 18:02 153

 

Известный общественный деятель Алексей Вороненко отреагировал на информационные вбросы о меценате и предпринимателе Юрии Ериняке.

По словам Вороненко, «украинский сегмент Сети сегодня, к сожалению, стремительно маргинализируется и дичает. Очевидно, именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский и поручил правительству срочно разработать стандарты новостей для СМИ».

«Не буду сейчас касаться всех аспектов и возможных последствий данного решения для медиа-сообщества. Глава государства считает, что это поможет в борьбе с фейками. Проблемой, которая, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, действительно приобрела в Украине характер масштабной эпидемии», отметил общественный деятель.

«Разве может уважающий себя интернет-ресурс, не опираясь на документально подтвержденные факты, оперировать терминами «бандит», «уголовник» и т.п. Или обвинять кого-то в «односторонней зачистке» информации из Google или YouTube? Согласитесь, это же просто бред», подчеркнул он.

Вороненко заметил, что «тот же Google еще в 2017 году запустил собственные инструменты борьбы с фейками. Задача, которую они решают - показывать пользователям только источники, заслуживающие доверия».

«И, например, если сайт «Антикор» не предоставит по запросу Google решение суда о том, что фигурант публикации был осужден, является «рецидивистом», «бандитом» и т.п. (а в функции «ресурсов-сливаек» и не входит задача работать с достоверным фактажом) Google, разумеется уберет данную ложь», отметил он.

Напомним, предприниматель и меценат Юрий Ериняк является основателем Благотворительного фонда "Хартс", который поддерживает детей переселенцев, тяжелобольных, обездоленных и тех, кто стремится достигнуть результатов в спорте.

 

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