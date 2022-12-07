В Курске и Курской области в Российской Федерации начали распространяться слухи о возможном наступлении украинских войск. Панику вызвали серьезные потери среди мобилизованных из этого региона.
Об этом сообщает в сводке за 7 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ликвидацию мобилизованных оккупантов подтверждают местные средства массовой информации.
В связи с этим поддержка военных действий в Украине среди молодого населения значительно упала.
В приграничных с Украиной районах продолжили фортификационное оборудование оборонных позиций.
Отметим, ранее в Белгородской области России начали формировать отряды территориальной обороны. Также в регионе вдоль границы с Украиной продолжили строить "засечную черту" – устанавливать бетонные пирамидки.
В сети паника продолжается уже больше месяца – россияне недоумевают, почему им обещали "взять Киев за три дня", а теперь Белгородская и Курская области вынуждены готовиться к обороне.