ВОЙНА В Украине В Курской области рф начали распространяться слухи о возможном вторжении ВСУ, идет оборудование оборонных позиций – Генштаб

2022-12-07 18:30

В Курске и Курской области в Российской Федерации начали распространяться слухи о возможном наступлении украинских войск. Панику вызвали серьезные потери среди мобилизованных из этого региона.

Об этом сообщает в сводке за 7 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ликвидацию мобилизованных оккупантов подтверждают местные средства массовой информации.

В связи с этим поддержка военных действий в Украине среди молодого населения значительно упала.

В приграничных с Украиной районах продолжили фортификационное оборудование оборонных позиций.

Отметим, ранее в Белгородской области России начали формировать отряды территориальной обороны. Также в регионе вдоль границы с Украиной продолжили строить "засечную черту" – устанавливать бетонные пирамидки.

В сети паника продолжается уже больше месяца – россияне недоумевают, почему им обещали "взять Киев за три дня", а теперь Белгородская и Курская области вынуждены готовиться к обороне.