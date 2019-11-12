Украина Гонтарева заявила из Лондона, что ее бывший зам Писарук - честнейший человек

2019-11-12 12:16 114

Бежавшая в Лондон экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отрицает вину своего бывшего первого заместителя Александра Писарука в растрате 1,2 млрд грн кредитных средств, выданных регулятором ПАО "VAB Банк" Олега Бахматюка.

“Беспредел и террор крепчает! Рефинансирование VAB банку выдавалось под отток депозитов физлиц и только на выдачу сумм в пределах гаратированной суммы ФГВФЛ. Так что это просто очередная месть!”, - заявила экс-глава Нацбанка в комментарии LIGA.net.

Она говорит, что узнала из прессы о задержании работниками НАБУ семерых чиновников НБУ, "VAB Банка" и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB.

“Найдите мои публичные выступленния, включая последнюю речь в ВР 15 марта 2018 года, где я всегда говорила о проходимце Бахматюке и его двух банках! Вместо Бахматюка и менеджмента этих банков, НАБУ задерживает Писарука, честнейшего человека и профессионала и настоящего реформатора, который очищал банковскую систему”, - подчеркнула Гонтарева.

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