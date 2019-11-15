Политика Суд отпустил экс-зама Гонтаревой Писарука под залог в 5 млн грн

2019-11-15 12:12 162

Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука. 

Суд обязал Писарука заплатить залог в размере 5 млн грн. Эти деньги глава правления должен внести в течение 5 дней.

Также Писарук обязан сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука вечером 11 ноября во время обысков в "Райффайзен Банке" по делу "VAB Банка".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году "VAB Банку" Олега Бахматюка.

Александр Писарук в 2014-2015 гг. был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С 1997 года он работал в банке ING, в котором в течение 2010-2014 гг. был региональным руководителем в Центральной и Восточной Европе.

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