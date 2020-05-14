Украина Сбежавшая в Лондон Гонтарева выпустила книгу о бизнесе в военное время

2020-05-15 17:34 312
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Книга под названием Миссия выполнима: Подлинная история обширной банковской реформы в Украине и пособие для других народов вышла в издательстве Лондонской школы экономики и политических наук. 

Авторами книги являются бывшая председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева и бывший сотрудник НБУ Евгений Степанюк, занимавший должность начальника управления реформирования финансового сектора.

По словам Гонтаревой, ее книга на практическом опыте рассказывает, как проводить радикальные реформы в военное время. По мнению экс-главы НБУ, данный пример может быть полезен и для других стран, столкнувшихся с кризисом в период пандемии коронавируса.

Напомним, ранее силовики провели обыск в квартире Гонтаревой по месту ее прописки в Киеве. Сама экс-глава Нацбанка сразу после увольнения с должности уехала в Лондон.

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