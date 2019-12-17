Курьезы фото Квартал 95 исполнил новую песню про экс-главу НБУ Гонтареву

2019-12-17 11:13 207

В программе Вечерний квартал прозвучала новая песня, посвященная экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Видео выступления обнародовала пресс-секретарь фракции партии Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook.

"У женщины прошу прощения! Снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", − говорится в песне, которую спел актер Евгений Кошевой.

В конце выступления он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".