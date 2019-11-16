Детали Что не должны позволять водители делать пассажирам в своей машине

2019-11-16 01:09 156

 

При перевозке пассажиров водитель отвечает за их безопасность. А так же несёт полную ответственность за их жизнь. Вот правила, которые помогут избежать вам несчастных случаев с пассажирами. И прочитав эту статью, вы будете знать, что можно позволять пассажирам делать в салоне вашего автомобиля, а что нельзя.

1. Складывать ноги на панель

Конечно, иногда пассажиру хочется расслабится и вытянуть ноги.

Но это может опасно и привести к травмам. Вот причины, почему так делать не стоит:

Дело в том, что под приборной панелью находится подушка безопасности и если она сработает, то может сломать ноги.

При резком торможении есть риск получить удар коленями в челюсть.

2. Спрашивать о назначении кнопок

Не отвлекайте водителя подобными вопросами во время движения. Это приведёт к снижению внимательности.

3. Хвалить водителя

Это считается плохой приметой и именно это может привести к любой мелкой аварии.

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Детали

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