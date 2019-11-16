Детали Ученые назвали самую опасную закуску к пиву

2019-11-17 00:15 180

Учёные определили, что кроме вредного воздействия самого пива на организм человека, к нему еще подключается вредная пивная закуска, сообщает портал Акценты.

Лидером по нанесению вреда здоровью стали чипсы. Ведь в них содержится огромное количество соли, транжиров, сахара и крахмала. Также во время приготовления этого продукта питания используются разнообразные усилители вкуса и аромата, что в совокупности очень сильно вредят здоровью.

Частое употребление чипсов может навредить поджелудочной железе и кроме того, стать причиной развития сердечно сосудистых заболеваний.

Но самый большой вред наступает во время употребление пива с чипсами, ведь на организм идет двойная нагрузка. В связи с этим, на полную мощность работает печень, а от тяжелых ингредиентов в составе чипсов страдает даже мозг и нервная система.

К менее вредным закускам к пиву учёные назвали мало соленые морепродукты. Организм даже может получить пользу, если есть с пивом рыбу, креветки или кальмары. Ведь в составе этих продуктов содержатся полезные вещества и элементы, также к пиву можно взять не сильно обжаренное куриное мясо, оно вкусное и не наносит вред .

Диетологи рассказали, что можно готовить домашние закуски к пиву и при этом использовать лишь натуральные продукты. Но рекомендуют заменить соль на разнообразные специи, либо большое количество зелени, так вы повысите не только вкус, но пользу приготовленных закусок.