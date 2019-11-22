Детали фото Що подивитись у Національній опері України у друдні - прем'єри, репертуар, анонси

2019-11-22 19:44 162

Грудневий репертуар театру порадує глядачів зустріччю з героями відомого балету «За двома зайцями». В рамках проекту «Українські оперні зірки в світі» на сцену вийде знаменитий бас Олександр Цимбалюк. Також шанувальників опери очікує найяскравіша прем'єра цього сезону - «Богема». А святковий настрій створять Новорічно-Різдвяні Гала-концерти та безсмертна балетна класика - «Лускунчик».

11 грудня - опера «Богема» (Дж. Пуччіні) ПРЕМ’ЄРА

Продовжує свою тріумфальну ходу театральними сценами одна з найпопулярніших в світі опер - «Богема». Нинішня постановка - спільний українсько-італійський мистецький проект у співпраці з посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні. Режисер-постановник Італо Нунціата, на рахунку якого це вже шостий спектакль на сцені Національної опери, вирішив наблизити сюжет опери до сучасного глядача на сто років. Тепер герої «Богеми» живуть, творять, закохуються і вмирають у 50-х роках двадцятого століття. «П'ятдесяті роки були визначним періодом для Франції і Європи. Тоді на небосхилі з'явилися великі артисти і письменники, в кіно і театрі почали рухатися в інший спосіб. Це був період розквіту мистецтва після обмежень військових років. У мистецтві все стало більш наближеним до життя. Зараз ми немов перекидаємо місток в той період, щоб налагодити фідбек з сучасним глядачем», - говорить Італо Нунціата.

11 грудня в спектаклі беруть участь: Вікторія Ченська (Мімі), Дмитро Іванченко (Рудольф), В'ячеслав Базир (Марсель), Сусанна Чахоян (Мюзетта), Олександр Бойко (Шонар), Володимир Тишков (Коллен), Богдан Тарас (Бенуа), Олександр Мілєв (Альціндор), Руслан Танський (Парпіньоль).

Постановний склад: режисер-постановник – Італо Нунціата, диригент-постановник – Микола Дядюра, хормейстер-постановник – Богдан Пліш, сценографія та костюми – Марія Левитська.

Також у виставі бере участь народний художній колектив «Дитяча опера».

Художній керівник - заслужений працівник культури України

Наталія Нєхотяєва.

17 грудня - балет «За двома зайцями» (Ю.Шевченко)

Цей балет з'явився в репертуарі театру два роки тому. Мовою пластики розповісти улюблений сюжет про невдаху цирульника зважилися композитор Юрій Шевченко та балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. Згідно з сюжетом п'єси М. Старицького, любовна трагікомедія розігралася в Києві, в районі Гончарі-Кожум'яки, який розташовувався від Андріївської церкви до Подолу. І творцям постановки вдалося якнайкраще передати атмосферу старовинного Києва – впізнаваного і улюбленого. А балет в результаті став одним з найулюбленіших у глядачів Національної опери України.

19 грудня - «Севільський цирульник» (Дж.Россіні)

Якщо ви вже полюбили або, навпаки, ще не встигли подивитися прем'єру минулого сезону оперу «Севільський цирульник», обов'язково сходіть цього разу. Адже партію Дона Базиліо виконає в цей вечір світова оперна зірка Олександр Цимбалюк. Артист запрошений в рамках проекту «Українські оперні зірки в світі». Цимбалюк є запрошеним солістом таких театрів, як The Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Teatro alla Scala (Ла Скала, Мілан), Royal Opera House (Королівський театр Ковент-Гарден, Лондон), Opera National de Paris (Гранд-опера, Париж ), Die Münchner Opernfestspіele (Мюнхен) та інших.

26, 27 грудня і 6 січня - Новорічно-Різдвяні Гала-концерти

Напередодні Нового року та Різдва Національна опера України підготувала святкову програму. У програмі концерту - фрагменти з відомих опер, оперет і балетних вистав у виконанні провідних артистів театру. Тож новорічний настрій гарантований.

28 грудня - 5 січня - «Лускунчик» (П.Чайковський)

І за традицією, рік завершує безсмертний балет Чайковського «Лускунчик». У минулі новорічні свята балетна трупа Національної опери України побувала з цим спектаклем на гастролях в Парижі. 16 вечорів поспіль, збираючи аншлаги, на сцену Театру Єлисейський полів виходили українські танцівники під оплески французької публіки. Не пропустіть можливість подивитися цей найноворічніший балет на рідній київській сцені. І не забудьте під час вистави загадати бажання – обов’язково збудеться!