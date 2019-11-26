Украина фото Елена Зеленская продает желтое платье с интронизации императора Японии

2019-11-27 09:12 141

Елена Зеленская решила заняться добрыми делами и передать желтое платье, которое наделало шуму на интронизации японского императора, в качестве лота на гала-ужин благотворительного фонда.

Об этом первая леди Украины сообщила на своей странице в Instagram.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю его как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner - команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко", - написала супруга президента.