Экономика Япония, Китай и Южная Корея готовят соглашение о свободной торговле

2025-03-31 16:41

Министры промышленности Японии, Китая и Южной Кореи обсудили в Сеуле соглашение о свободной торговле. Об этом пишет Bloomberg.

"Руководители торговых ведомств Китая, Японии и Южной Кореи пообещали углубить экономические связи за несколько дней до того, как администрация Трампа намерена ввести новые тарифы для стран мира", - говорится в материале.

Министры признали "необходимость постоянного трехстороннего экономического и торгового сотрудничества для эффективного решения новых вызовов и достижения ощутимых результатов в ключевых сферах".

Встреча состоялась незадолго до того, как 3 апреля вступит в силу 25% пошлина на импорт автомобилей в США. Южная Корея и Япония являются крупными экспортерами автомобилей в Америку.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп также объявит о так называемых взаимных тарифах, которые потенциально могут повлиять на такие сектора, как полупроводники и фармацевтика.

Любое влияние на продажи микросхем будет особенно разрушительным для Южной Кореи, поскольку они остаются ключевым драйвером роста для страны, зависящей от экспорта, пишет издание.