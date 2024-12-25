Экономика Украина взяла в долг еще один миллиард долларов

2024-12-25 11:28

Украина получила кредитный транш в размере 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка. Привлеченные средства будут направлены на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - написал он.

В свою очередь Минфин уточнил, что транш состоит из 567 млн ​​долларов под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и 483 млн долларов под гарантии правительства Великобритании.

"Целью проекта DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований программы. К указанному траншу были достигнуты результаты для обеспечения устойчивого роста в сферах таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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