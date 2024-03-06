Политика Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за вдовы Навального, - WP

2024-03-06 19:37

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении президента США Байдена к Конгрессу в этот четверг, поскольку ее хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает The Washington Post, Елену Зеленскую планировали посадить рядом с Джилл Байден и Юлией Навальной. Отмечается, что "присутствие обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту Владимиру Путину, стало бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса".

По данным источников, потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт в Киеве. Хотя часть украинцев считает ее покойного мужа лидером борьбы с режимом Путина, репутация Навального омрачена его скандальными заявлениями об аннексированном Крыме.

Официальный представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, было связано с "конфликтами в расписании". В Офисе президента на комментарий не ответили.

Чиновник добавил, что рассадка сидений - это деталь, которую согласовывают ближе к событию. Кстати, Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена из-за усталости.

"Юлию действительно приглашали, но я думаю, что все забывают обстоятельства, на фоне которых разворачивались события. Муж Юлии умер две недели назад. Ей нужно хотя бы немного восстановиться сейчас", - сказала пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш.

Один американский чиновник сказал, что Белый дом, вероятно, не информировал Киев о том, что Навальная решила отказаться от участия.

Убийство Навального

16 февраля российские власти сообщили о смерти оппозиционера Алексея Навального, который отбывал "сталинский срок" в одной из колоний Заполярья. Внятной причины смерти власти так и не назвали, заявив, что она была естественной.

После этого власти долгое время отказывались выдавать тело Алексея его матери, требуя согласиться на тайные похороны. В случае отказа власти угрожали похоронить его прямо на территории колонии.

В конце концов тело отдали родным. Похороны запланированы на 1 марта в Москве. Семья Навального призвала россиян прийти на церемонию.