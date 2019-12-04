Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - сводка штаба

2019-12-04 08:40 156

За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Были обстреляны позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки Восток российские оккупационные войска совершили четыре обстрела: дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия, неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов, у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В секторе Север зафиксировано три вражеских обстрела: вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.