Украина фото Пожар в Одесском колледже экономики и права: много пострадавших, есть пропавшие и жертвы

2019-12-04 13:45 234

В центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

В городской больнице скончалась женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из горящего здания, сообщает Думская. Отмечается, что погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения.

На данный момент, в больницах находится еще 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних студентов колледжа.

Людей госпитализировали к ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

В то же время в здании все еще могут находиться люди.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут, и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:49 работы по эвакуации людей окончили. Площадь пожара ориентировочно составляет две тысячи метров квадратных.

В результате пожара пострадало 13 человек, из них пятеро пожарных. Продолжается ликвидация пожара.

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