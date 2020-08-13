Детали Мэр Одессы в панике – страдают билборды

2020-08-13 12:49 225

В окружении Геннадия Труханова настоящая паника, действующий мэр неуклонно теряет рейтинг, нагромождение уголовных дел, объединенных в одно производство не оставляет шансов выйти сухим из воды. Да, дела, действительно, плохи! Ведь специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с просьбой в Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы действующего мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 млн гривен при покупке здания завода «Краян».

А тут еще и другие неприятности, предвыборного характера. В отличие от мэрского, рейтинг почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, лидера Украинской морской партии растет, что не может не беспокоить действующего мэра. 

28 июля Киеве на площадке Интерфакс-Украина было представлено социологическое исследование, проведенного социологическим центром им. Драгоманова и представленного его руководителем Сергеем Штепой. Согласно данным опроса на выборах мэра Одессы все еще лидирует на конец июля действующий мэр Геннадий Труханов - 22,49%, а его главным потенциальным конкурентом является экс-нардеп Сергей Кивалов, за которого готовы проголосовать 18,34% одесситов и разрыв постепенно сокращается. По последним инсайдерский данным их рейтинг уже реально сравнялся. Как и рейтинг Морской партии кратно вырос.

Как известно, Геннадий Труханов крайне болезненно воспринимает любых конкурентов, особенно тех, кому он может проиграть в мэрской гонке, а тут еще ситуацию усугубляют многочисленные уголовные дела, бесконечные обыски и проверки, вызванные ими. В общем, напряжение, с каждым днем нарастает. Неотвратимо приближающиеся выборы, они лишь обостряют болезненные реакции, переходящие в панику. И вот паника началась! 

Первые, кто пострадал от панических атак мэра оказались металлические конструкции средств наружной рекламы. Так 11 августа утром неустановленные лица демонтировали ситилайты, на которых размещена реклама Украинской морской партии. Демонтирующие лица были одеты в форму КП Одесреклама, с бейджами этого коммунального предприятия. Осуществляя демонтаж, они не представились и не предъявили никаких документов. На вопрос, на каком основании они срезают рекламные конструкции, они сослались на некое распоряжение. 

Ситилайты были срезаны до основания, один из них коммунальщики забрали с собой. В этот же день был срезан и огромный билборд на Люстдорфской дороге угол Писарева. 14 лет этот билборд никого не интересовал, но, когда на нем появилась реклама Украинской морской партии Сергея Кивалова, он сразу кому-то помешал.

В то время как Труханов борется с бордами Кивалова, по нашим данным, местная элита уже ведёт переговоры с Киваловым о выдвижении в мэры. И таки одесская элита действительно может сделать ставку на опытного политика, так как дествуюший мэр многим реально уже перешёл дорогу.

Судя по всему политический сезон начался не очень удачно для городских властей, а дальше будет только интереснее.

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