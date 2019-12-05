Детали фото 11 грудня у Національній опереті України – прем’єра «ПЕНІТА.ОПЕРА»

2019-12-05 12:27 153

У Національній опереті України – на «Сцені 77» - 11 грудня буде представлена сучасна опера, що ґрунтується на документальних фактах життя чотирьох жінок, які відбувають довічне покарання у Качанівській колонії міста Харкова.

Що чекає на тих, хто за ґратами? Чи є надія на повноцінне життя після виходу на свободу? Вистава супроводжуватиметься фотографіями жінок-засуджених, що стали тематичними донорами спектаклю.

Прямо зараз в Україні відбувають довічне ув’язнення 22 жінки. Їх засуджено за різних умов, у різні роки, але усі вони отримали однаковий вирок — «довічно». Українські і європейські правозахисники переконані: не кожна з них отримала справедливий вирок і частина з них заслуговує та повинна вимагати перегляду своєї справи.

Через 20 років кожна з довічниць має шанс на помилування, утім, не на виправлення судових помилок. І через те, що в Україні цілком відсутня система перегляду справ, станом на 2018 рік з усіх довічно засуджених жінок в Україні на свободу вийшла лише одна.

Режисер опери Максим Голенко порівнює життя в колонії з санаторієм суворого режиму. Кожна ув’язнена має графік, який розписаний по годинах: ранній підйом, сніданок, робота за швейним машинами, перевірки, короткі побачення з близькими, якщо вони залишились...

«Жінка за ґратами хоче закохуватись, виходити заміж, народжувати і виховувати своїх дітей. Жінка за ґратами хоче мріяти, бути щасливою, бути коханою, бути потрібною. Та чи має вона на це право? Приходьте, і переконайтеся самі під час яскравої документальної постановки від найпопулярнішого українського режисера!» - говориться на сторінці «Довічно важливе: соціальний проект» у Фейсбук.

Запрошуємо на важливу внутрішню дискусію!

Авторка лібрето — драматургиня Тетяна Киценко

Композитор – Золтан Алмаші

Режисер-постановник – Максим Голенко

Хореограф — Максим Булгаков

У ролях: Вікторія Ромашко, Татьяна Лавская, Ася Середа-Голдун, Ли Берлинская, Максим Булгаков.

Фото: Олексій Товпига

Коли: 11 грудня та 16 січня

Тривалість вистави: 19:00 - 21:00

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3; ст. м. Олімпійська)

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