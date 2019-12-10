Украина Зеленский не пересек никаких "красных линий" - активисты сворачивают лагерь на Банковой

2019-12-10 10:40 198

Президент Владимир Зеленский по результатам переговоров лидеров стран нормандского формата в Париже не допустил сдачи национальных интересов Украины. Об этом заявили члены оргкомитета акции Варта на Банковой в своем обращении со сцены под зданием Офиса президента, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Владимир Зеленский не пересек никаких "красных линий". Считаем, что это и наша с вами заслуга. Именно благодаря массовому недовольству в Украине было засвидетельствовано, что большинство украинцев хотят мира, но не путем уступок агрессору", - говорится в заявлении.

"Мы осознаем, что может существовать непубличная часть договоренностей между лидерами нормандской четверки, поэтому мы, представители гражданского общества, и дальше будем следить за развитием событий. Украинская нация способна реагировать быстро и действенно, как она это делала не единожды", - сказали они.

Члены оргкомитета акции призвали Зеленского соблюдать национальные интересы Украины и не пересекать "красные линии". Оргкомитет Варты на Банковой отметил недопустимость сворачивания свободы слова, ревизии достижений прошлых лет и наступления на украинский язык.

Координатор акции Варта на Банковой Павел Белоус сообщил Украинской правде, что лагерь под Офисом президента полностью вывезут в ближайшее время.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестовали против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.

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