Життя Проти актора Костянтина Темляка відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у насильстві

2025-08-21 11:34

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно звинувачення у вчиненні актором Костянтином Темляком домашнього насильства щодо його колишньої дівчини. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), в межах якого проводиться перевірка щодо ймовірного вчинення домашнього насильства Темляком Костянтином відносно колишньої дівчини", - поінформувало джерело.

Також у межах розслідування правоохоронці проводять перевірку стосовно можливих фактів інших правопорушень.

Зауважимо, нещодавно фотографка Анастасія Соловйова повідомила в Інстаграм, що Темляк - "тиран і аб’юзер, який неодноразово підіймав на неї руку, руйнував її психіку і кожен день ламав її як особистість".

Дівчина опублікувала фото синців на своєму тілі, відео неадекватної поведінки чоловіка, та листування та голосові повідомлення з погрозами.

