Жизнь фото Справу проти Онищенка замовили в США

2025-02-05 16:07

В розпорядженні ЗМІ зʼявились документи, в яких йдеться про те, що більшість кримінальних проваджень НАБУ стосовно українських високопосадовців, політиків та бізнесменів відкриваються за вказівкою спецслужб США.

Зокрема, згадується і резонансна газова справа колишнього нардепа Олександра Онищенка.

“Крім того, для усунення конкурента газової компанії «Бурисма», за завданням спецслужб НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно О. Онищенка, компанії якого займали значну частину газового ринку України. Зазначені дії повʼязані з тим, що одним із співвласників компанії «Бурисма» є син колишнього віце-президента США Джо Байдена - Хантер Байден”, — йдеться в документі.

Як заявив адвокат екс-нардепа Онищенко — Олександр Тананакін, суть самого обвинувачення є настільки неконкретною, що ні суд, ні прокурор не можуть до цього часу чітко сформувати свою позицію.

“За версією прокурора та детективів НАБУ, Онищенко у складі організованої групи завдав збитків державі, внаслідок реалізації природного газу на аукціонах по заниженій вартості. Однак, суд першої інстанції дійшов іншого висновку про те, що Онищенко начебто вчинив інший злочин та незаконно заволодів частиною державного газу, чим фактично змінив обвинувачення на нове, що не передбачено законом. Очевидно, розуміючи, що відносно Онищенка необхідно було б ухвалювати виправдувальний вирок, що буде величезним ударом по іміджу антикорупційної інфраструктури, суд почав «рятувати ситуацію» з метою недопущення такого провалу.”, — говорить адвокат.

За його словами, окремо слід звернути увагу на те, що детективом, який здійснював досудове розслідування у вказаній справі, був Олександр Клименко, який в подальшому очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Раніше ЗМІ повідомляли, що саме через непрофесійні дії керівника САП Олександра Клименка держава змушена виплатити 15 тисяч євро адвокатам екс-нардепа Онищенка.

“Матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів винуватості пана Онищенка у інкримінованих злочинах та побудовані на показаннях декількох осіб, один з яких вказує, що колись бачив двері з написом «приймальня народного депутата Олександра Онищенка», а інший, як Онищенко одного разу сідав у власний автомобіль”, — сказав Тананакін.

Він зазначив, що на даний час справа перебуває на стадії апеляційного перегляду, в ході якого всі учасники все ще намагаються з’ясувати, в чому саме полягає суть обвинувачення та яке відношення до вказаних подій має безпосередньо Олександр Онищенко.

Крім того, стороною захисту встановлено обставини систематичного та безпрецедентного порушення таємниці нарадчої кімнати суддями ВАКС.

“Так, під час перебування у нарадчій кімнаті, судді одночасно займались тим, що проводили екскурсії по будівлям суду для студентів, тиждень перебували на заходах з підвищення кваліфікації в одному із статусних готелів м. Києва, а один із суддів взагалі пішов у відпустку на період, що співпадає із святкуванням Дня святого Валентина. Таким чином, законність судового процесу відносно Олександра Онищенка перебуває під великим питанням, як і обґрунтованість пред’явлених обвинувачень, що може вказувати на політичний характер такого переслідування”, — заявив Тананакін.