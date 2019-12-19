Украина Как сбросить лишний вес без тяжелых нагрузок и вреда для здоровья

2019-12-20 14:47 294

Диетолог Светлана Никитчук рассказала об ошибках, которые допускают многие худеющие. Топ заблуждений и причин, которые мешают добиться поставленной цели, специалист опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, первой ошибкой того, кто стремится к идеальному весу, является бессистемность в питании.

"Здоровое питание (где есть и углеводы, и белки и жиры) и тренировки - единственный верный способ худеть и оставаться здоровыми", - подчеркнула Никитчук.

По ее словам, худеющим не стоит садиться на полуголодную диету, поскольку это не только не принесет желаемых результатов, но и навредит здоровью.

"Скудное разнообразие продуктов приведет к проблемам с витаминами и микроэлементами. Худеть можно не только на гречке", - отметила диетолог.

Лишний вес "прилип" не за один день, соответственно, чтобы избавиться от него, необходимо время.

За месяц 10 килограммов не уйдут.

Специалист рекомендует при похудении ориентироваться не только на вес, но и на объемы. Поскольку часто бывает, что вес стоит, а объемы уходят.

Никитчук настаивает на важности физических упражнений: "Скорость похудения и его качество напрямую зависят от физических нагрузок!".

Также она советует не впадать в крайности и не убиваться в спортзале ежедневно. "Не нужно загонять себя и испытывать свой организм на прочность. Тренируемся 3-4 раза в неделю", - советует врач.

Светлана Никитчук обращает внимание на то, что ни в коем случае нельзя себя сравнивать с другими худеющими, поскольку у каждого организм индивидуален.

Специалист, просит обратить внимание при похудении на сон, поскольку это - залог успешного похудения и хорошего самочувствия.