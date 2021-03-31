Украина видео Джамала призналась, что столкнулась с жестокой травлей из-за лишних килограммов

2021-03-31 22:02

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала заявила, что столкнулась с травлей из-за того, что набрала лишние килограммы после беременности.

Также она добавила, что негативные комментарии могли довести ее до слез.

Об этом исполнительница рассказала в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна" (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"Буллинг просто не имеет границ. После рождения ребенка меня это очень задевало, даже до слез доходило. Мне постоянно говорили, мол, "смотри, одна родила месяц назад и уже худая, а ты все жрешь". Иногда я просто удаляю комментарии подобного рода", – разоткровенничалась звезда.