Мир Опровергнут популярный миф об особом питании для похудения

2020-09-11 21:36 45

Известный диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram опровергнула популярный миф об особом питании для похудения.

По ее мнению, отказ от картофеля, макарон, сливочного масла и белого риса во время похудения ничем не оправдан.

Диетолог подчеркнула, что наличие продуктов, от которых поправляются, является заблуждением. Лишний вес появляется от переедания в целом. По словам Комиссаровой, в 100 граммах картофеля всего около 80 калорий, а также много калия и витамина С. А на высокой гликемический индекс здоровому человеку нет смысла обращать внимание.

Макароны диетолог советует есть по 50 граммов (сухого продукта) в порции и заправлять их нежирным соусом. Также придерживаться суточной нормы потребления эксперт советует со сливочным маслом. В рекомендуемых 10 граммах продукта содержится всего 75 калорий. Калорийность белого риса и вовсе составляет 130 калорий в 100 граммах отварного продукта.

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