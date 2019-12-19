Известный в Киеве и Киевской области наркоторговец и «шестерка» Константин Бедовой, который в криминальных кругах носит кличку Костя Калоша, вновь попал в поле зрения правоохранителей и в ближайшее время может оказаться за решеткой. Об этом сообщают источники в СБУ и полиции, передает "Аргументум".

Так, 19 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании владельца киевского кальян-бара - уроженца Ближнего Востока - по подозрению в торговле кокаином.

По данным следствия, он входит в организованную группировку, которая занималась контрабандой наркотиков в Украину. Запрещенные вещества потом продавали как внутри бара его посетителям, так и через систему дилеров. В СБУ заявили, что объем продаж составлял почти килограмм кокаина в месяц. При обысках были изъяты наркотики на сумму 700 тысяч гривен.

По данным источников в правоохранительных кругах, следствие установило, что задержанный владелец кальян-бара – всего лишь подельник криминальной «шестерки» Кости Бедового-Калоши, который и является одним из главных организаторов и бенефициаров раскрытой схемы по торговле наркотиками в Киеве.

Кроме того в отношение Бедового у следователей есть много дополнительных материалов, в частности по ночному клубу «Заир» в Ирпене, который, как неоднократно писали СМИ, Костя Калоша превратил в центр торговли наркотой и проституции.

Учитывая тот факт, что со сменой власти многие покровители Калоши утратили свое влияние, велика вероятность того, что в ближайшее время он будет задержан и ему придется ответить перед законом за свои преступления.