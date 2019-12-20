ПОЛНЫЙ СПИСОК Что можно и нельзя перевозить через линию разграничения на Донбассе
2019-12-20 16:31 294
Ранее вступил в силу приказ № 92 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения вещей. Детальнее о том, что можно перевозить через линию разграничения, а за какие предусмотрена ответственность, смотрите ниже.
РАЗРЕШЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
- предметы личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, которое обеспечивает потребности одного лица на период поездки;
- одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки таких, что были в пользовании;
- именные платежные карты;
- личные украшения, в т. ч. из драгоценных металлов и камней, ищеющие признаки таких, что были в пользовании (на человеке в обоснованных количествах);
- 1 фото-, кино-, видеокамера с обоснованным количеством принадлежностей;
- 2 часов;
- 3 флеш-карты, 2 калькулятора или электронные книжки;
- 1 переносное радио; 3 мобильных телефона, 1 телевизор, 2 переносных (стационарных компьютера, периферийное оборудование и принадлежности к ним);
- 500 мл туалетной воды и/или 200 г духов;
- 2 колесных кресла на каждого человека с инвалидностью, а в случае его отсутствия – 1 единица;
- обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения с собой, в случае отсутствия – 1 единица;
- спортивное снаряжение (велосипед, удочка, лыжи, теннисные ракетки, другое аналогичное снаряжение) – 1 единица (комплект) каждого наименования;
- 2 переносных музыкальных инструмента, 1 звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и тому подобное с обоснованным количеством пленок, пластинок, дисков).
- предметы, необходимые лицам с инвалидностью или по состоянию здоровья;
- 5 упаковок каждого наименования каждого лекарственного средства на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества);
- 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем – для лекарственных средств с наркотическими или психотропными веществами;
- другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей лица, перечень и предельное количество которых определяет действующее законодательство.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ И КОЛИЧЕСТВУ:
1 единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта, дополнительно к запчастям и комплектующим для собственного автотранспорта.
4 шины для легковых автомобилей радиусом не более 16 дюймов.
3 неименные платежные карты лица, пересекающего линию разграничения.
МОЖНО ВЕЗТИ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
Табачные изделия: 200 сигарет/50 сигар/250 г табака или 250 г общего веса этих изделий в наборе.
Алкогольные напитки: 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%).
Горюче-смазочные материалы: 20 литров (килограммов) в канистре на одно транспортное средство.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО:
- Оружие и боеприпасы, муляжи таких устройств и предметов, а также пейнтбольные ружья;
- Холодное оружие и другие предметы для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, спортивные товары палочного типа и т. д.);
- Легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества;
- Наркотические, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги;
- Произведения, изображения и иные предметы порнографического характера;
- Электроудочки, мононитричные (лесочные сетки, охотничьи капканы и другие средства добывания объектов животного мира);
- Незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;
- Специальные технические средства негласного получения информации;
- Автозапчасти для грузового транспорта;
- Радиоэлектронные средства и излучающие устройства, запрещенные к применению и ввозу на территорию Украины;
- Банковские металлы в виде слитков и монет;
- Ядовитые, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, едкие вещества, взрывчатые вещества, ртуть, кислоты, газы и сосуды под давлением, окислители и органические пероксиды, инфекционные материалы, сухой лед (замороженный углекислый газ);
- Горюче-смазочные материалы в случае перемещения с ВОТ, кроме таких, которые перемещаются в баке автомобиля, предназначенном для этого и предусмотренном заводом-производителем;
- Промышленное оборудование (в т. ч. печатное), оборудование, запчасти, комплектующие к нему;
- Строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич);
- Военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;
- Алкогольные напитки и табачные изделия – с ВОТ, а также в обоих направлениях – лицами, которые не достигли 18-летнего возраста;
- Дистанционно пилотируемые воздушные суда (дроны);
- Любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, агитационные и пропагандистские материалы страны-агрессора, вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ;
- Инструменты промышленного назначения;
- Товары военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю (см. приложение к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения, утвержденного постановлением КМУ № 1807 от 20.11.2003 г.);
- Предметы старины и искусства, в случае если их перемещение предварительно не согласовано с Координационным центром;
- Товары двойного использования (см. приложение к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением КМУ № 86 от 28.01.2004 г.).