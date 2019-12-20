Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Что можно и нельзя перевозить через линию разграничения на Донбассе

2019-12-20 16:31 294

Ранее вступил в силу приказ № 92 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения вещей. Детальнее о том, что можно перевозить через линию разграничения, а за какие предусмотрена ответственность, смотрите ниже.

РАЗРЕШЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

предметы личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, которое обеспечивает потребности одного лица на период поездки;

одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки таких, что были в пользовании;

именные платежные карты;

личные украшения, в т. ч. из драгоценных металлов и камней, ищеющие признаки таких, что были в пользовании (на человеке в обоснованных количествах);

1 фото-, кино-, видеокамера с обоснованным количеством принадлежностей;

2 часов;

3 флеш-карты, 2 калькулятора или электронные книжки;

1 переносное радио; 3 мобильных телефона, 1 телевизор, 2 переносных (стационарных компьютера, периферийное оборудование и принадлежности к ним);

500 мл туалетной воды и/или 200 г духов;

2 колесных кресла на каждого человека с инвалидностью, а в случае его отсутствия – 1 единица;

обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения с собой, в случае отсутствия – 1 единица;

спортивное снаряжение (велосипед, удочка, лыжи, теннисные ракетки, другое аналогичное снаряжение) – 1 единица (комплект) каждого наименования;

2 переносных музыкальных инструмента, 1 звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и тому подобное с обоснованным количеством пленок, пластинок, дисков).

предметы, необходимые лицам с инвалидностью или по состоянию здоровья;

5 упаковок каждого наименования каждого лекарственного средства на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества);

10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем – для лекарственных средств с наркотическими или психотропными веществами;

другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей лица, перечень и предельное количество которых определяет действующее законодательство.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ И КОЛИЧЕСТВУ:

1 единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта, дополнительно к запчастям и комплектующим для собственного автотранспорта.

4 шины для легковых автомобилей радиусом не более 16 дюймов.

3 неименные платежные карты лица, пересекающего линию разграничения.

МОЖНО ВЕЗТИ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

Табачные изделия: 200 сигарет/50 сигар/250 г табака или 250 г общего веса этих изделий в наборе.

Алкогольные напитки: 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%).

Горюче-смазочные материалы: 20 литров (килограммов) в канистре на одно транспортное средство.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО: