Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Что можно и нельзя перевозить через линию разграничения на Донбассе

2019-12-20 16:31 294

Ранее вступил в силу приказ № 92 "Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения вещей. Детальнее о том, что можно перевозить через линию разграничения, а за какие предусмотрена ответственность, смотрите ниже.

РАЗРЕШЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

  •  предметы личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, которое обеспечивает потребности одного лица на период поездки;
  • одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки таких, что были в пользовании;
  • именные платежные карты;
  • личные украшения, в т. ч. из драгоценных металлов и камней, ищеющие признаки таких, что были в пользовании (на человеке в обоснованных количествах);
  • 1 фото-, кино-, видеокамера с обоснованным количеством принадлежностей;
  • 2 часов;
  • 3 флеш-карты, 2 калькулятора или электронные книжки;
  • 1 переносное радио; 3 мобильных телефона, 1 телевизор, 2 переносных (стационарных компьютера, периферийное оборудование и принадлежности к ним);
  • 500 мл туалетной воды и/или 200 г духов;
  • 2 колесных кресла на каждого человека с инвалидностью, а в случае его отсутствия – 1 единица;
  • обычная и/или прогулочная детская коляска на каждого ребенка, который пересекает линию разграничения с собой, в случае отсутствия – 1 единица;
  • спортивное снаряжение (велосипед, удочка, лыжи, теннисные ракетки, другое аналогичное снаряжение) – 1 единица (комплект) каждого наименования;
  • 2 переносных музыкальных инструмента, 1 звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и тому подобное с обоснованным количеством пленок, пластинок, дисков).
  • предметы, необходимые лицам с инвалидностью или по состоянию здоровья;
  • 5 упаковок каждого наименования каждого лекарственного средства на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества);
  • 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем – для лекарственных средств с наркотическими или психотропными веществами;
  • другие товары, предназначенные для обеспечения повседневных потребностей лица, перечень и предельное количество которых определяет действующее законодательство.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ И КОЛИЧЕСТВУ:

1 единица или комплект запчастей для легкового автотранспорта, дополнительно к запчастям и комплектующим для собственного автотранспорта.

4 шины для легковых автомобилей радиусом не более 16 дюймов.

3 неименные платежные карты лица, пересекающего линию разграничения.

МОЖНО ВЕЗТИ ТОЛЬКО В НАПРАВЛЕНИИ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

Табачные изделия: 200 сигарет/50 сигар/250 г табака или 250 г общего веса этих изделий в наборе.

Алкогольные напитки: 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%).

Горюче-смазочные материалы: 20 литров (килограммов) в канистре на одно транспортное средство.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО:

  • Оружие и боеприпасы, муляжи таких устройств и предметов, а также пейнтбольные ружья;
  • Холодное оружие и другие предметы для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия, спортивные товары палочного типа и т. д.);
  • Легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества;
  • Наркотические, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги;
  • Произведения, изображения и иные предметы порнографического характера;
  • Электроудочки, мононитричные (лесочные сетки, охотничьи капканы и другие средства добывания объектов животного мира);
  • Незарегистрированные пестициды и агрохимикаты;
  • Специальные технические средства негласного получения информации;
  • Автозапчасти для грузового транспорта;
  • Радиоэлектронные средства и излучающие устройства, запрещенные к применению и ввозу на территорию Украины;
  • Банковские металлы в виде слитков и монет;
  • Ядовитые, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, едкие вещества, взрывчатые вещества, ртуть, кислоты, газы и сосуды под давлением, окислители и органические пероксиды, инфекционные материалы, сухой лед (замороженный углекислый газ);
  • Горюче-смазочные материалы в случае перемещения с ВОТ, кроме таких, которые перемещаются в баке автомобиля, предназначенном для этого и предусмотренном заводом-производителем;
  • Промышленное оборудование (в т. ч. печатное), оборудование, запчасти, комплектующие к нему;
  • Строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич);
  • Военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты;
  • Алкогольные напитки и табачные изделия – с ВОТ, а также в обоих направлениях – лицами, которые не достигли 18-летнего возраста;
  • Дистанционно пилотируемые воздушные суда (дроны);
  • Любые печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности, печатная продукция, бланки документов, символика, агитационные и пропагандистские материалы страны-агрессора, вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ;
  • Инструменты промышленного назначения;
  • Товары военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю (см. приложение к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения, утвержденного постановлением КМУ № 1807 от 20.11.2003 г.);
  • Предметы старины и искусства, в случае если их перемещение предварительно не согласовано с Координационным центром;
  • Товары двойного использования (см. приложение к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением КМУ № 86 от 28.01.2004 г.).

 

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