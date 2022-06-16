ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Киев запретил перевозку ряда товаров на временно оккупированные территории и обратно

2022-06-16 12:28

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий ввело запрет или ограничение перемещения на временно оккупированные территории некоторых товаров.

"Приказ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 23 ноября 2021 г. №258 Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через административную границу товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам распространяется на все временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее приказ касался только оккупированной территории Крыма.

В ведомстве напомнили, что запрещенными для вывоза и ввоза на оккупированную территорию товарами являются оружие и боеприпасы, запчасти для грузового автотранспорта и специальной техники, товары, включенные в список военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю, военная форма одежды и знаки различия воинских формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, специальные технические средства негласного получения информации, пестициды и агрохимикаты, строительные материалы (древесина, камень, цемент, блоки, кирпич, продукция металлопроката) и пр.

Ограниченными товарами для перемещения являются издательская продукция, имеющая происхождение или изготовленная на территории государства-агрессора, временно оккупированной территории, автомобильные запчасти для легкового автотранспорта, кроме запчастей и комплектующих для собственного автотранспорта, принадлежащих физлицу, пересекающему административную границу.