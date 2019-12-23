Детали АНОНС Що подивитись в Національній опері України у січні 2020 року

2019-12-23 14:09 177

Після Нового року казка не закінчується, і в січні Національна опера України підготувала масу приємних сюрпризів своїм глядачам.

8 січня, «Травіата» (Дж.Верді)

Святковий марафон підхоплює одна з найпопулярніших в світі опер - «Травіата» Джузеппе Верді, написана за мотивами роману Олександра Дюма-сина «Дама з камеліями». Цікаво, що її прем'єра в 1853 році з тріском провалилася. Для публіки було незвичним, що герої виходили в сучасних на той час нарядах, а крім того - пишнотіла співачка якось дуже мало була схожа на вмираючу від сухот. Ці промахи врахували, і сьогодні «Травіата» займає перше місце серед найбільш виконуваних опер в світі. А на київського глядача чекає чудовий склад артистів. Партію Віолетти виконає Ольга Фомічова, Альфреда - улюбленець публіки Валентин Дитюк, Жоржа Жермона - ще одна зірка Національної опери України - Олександр Мельничук, Флори Бервуа - Анжеліна Швачка.

До слова, тих глядачів, які віддають перевагу балету, запрошуємо 25 січня на балетну постановку «Дама з камеліями» за тим же сюжетом Олександра Дюма в постановці Аніко Рехвіашвілі.

11 січня (вечір) і 12 січня (ранок) «Казка про царя Салтана» (М. Римський-Корсаков)

Одна з найяскравіших постановок Національної опери України. Ці неймовірні костюми і казкове сценічне оздоблення обов'язково потрібно побачити хоча б один раз. А ще родинним походом на «Казку про царя Салтана» можна починати привчати малят до високого мистецтва - їм точно не буде нудно. Але спектакль і прекрасна музика порадують не тільки юне покоління, а й старших глядачів. Адже не зважаючи на казковий сюжет Пушкіна, насправді Римський-Корсаков писав свою оперу для дорослої публіки.

15 січня, «Іоланта» (П. Чайковський)

Ще одна казкова опера, зворушлива задушевність якої зробила її одним з найбільш гармонійних і світлих творів Чайковського. В її музиці втілена життєстверджуюча віра в перемогу світлого початку, в душевні сили людини, яка прагне до правди і добра. А для київської публіки це також можливість ще раз за цей місяць почути чудовий тенор Валентина Дитюка в прекрасній творчій компанії - партію короля Рене виконає Сергій Магера, а мавританського лікаря - Тарас Штонда. Не пропустить можливість послухати такі прекрасні голоси!

17 січня, «Кармен» (Ж. Бізе)

Є версія, ніби причиною смерті Бізе у віці 37 років була душевна травма, яку він отримав через провал опери «Кармен» на прем'єрі. Але в це якось слабо віриться, враховуючи, що арії з неї чули хоча б раз навіть люди, які взагалі не цікавляться оперою. У наш час «Кармен» входить до репертуару всіх оперних театрів і виконується всіма мовами, в тому числі і японською. А Національна опера України підготувала глядачам сюрприз - в рамках проекту «Українські оперні зірки в світі» партію Кармен виконає солістка Віденської опери Зоряна Кушплер.

18 січня (ранок і вечір), «Снігова Королева» (П.Чайковський, А. Лядов, А.Рубінштейн, Е. Гріга, Ж. Массне)

Казковий марафон Національної опери України продовжує «Снігова Королева». Ідея створення балету, хореографія та постановка належать народній артистці України Аніко Рехвіашвілі. Музичну концепцію на основі творів Петра Чайковського, Анатолія Лядова, Антона Рубінштейна, Едварда Гріга і Жюля Массне створили народний артист України диригент-постановник Олексій Баклан і Аніко Рехвіашвілі. Спектакль орієнтований як на дорослого глядача, так і на сімейний похід в театр. Крім того «Снігова королева» - один з наймасовіших балетів театру, адже на сцені діє близько ста персонажів.