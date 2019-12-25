Украина КАРТА Мокрый снег, метели, гололед - спасатели предупредили об ухудшении погодных условий

2019-12-25 12:44 189

Спасатели предупреждают о значителшьном ухудшении погодных условий в Украине 25 декабря.

По данным ГосЧС, в западных областях ожидаются значительные дожди, а в Карпатах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье - 25-28 м/с.

"В Карпатах существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели утверждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению или прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.